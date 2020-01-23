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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تدشين حملة نظافة وتقليم الأشجار بمدينة موط

الخميس 23/يناير/2020 - 03:02 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد علي مهدي
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شنت رئاسة مركز ومدينة الداخلة، اليوم، حملة نظافة بقرض مبارك بمدينة موط، بناء على تعليمات اللواء محمد الفحام رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد.

شملت أعمال الحملة إزالة الأتربة والإشغالات والمخلفات بمركز الداخلة، كما تم قص وتقليم الأشجار وإزالة الحشائش والنباتات العشوائية بجوار العمارات.

وذلك بمشاركة قسمي النظافة وتحسين البيئة بالمركز، وتحت إشراف العقيد عبد الغني السماحي نائب اول مركز الداخلة، وأيمن محمد حسين رئيس حي الزهور والجناين.

وأكد أيمن محمد رئيس الحي، على استمرار مثل هذه الحملات تفاديا لتكدس مثل هذه القمامة بالشوارع والطرقات وإزالة الحشائش ورشها بالمبيدات أولا بأول حتى القضاء عليها وعدم نموها مرة أخرى.
تدشين حملة نظافة وتقليم الأشجار بمدينة موط
تدشين حملة نظافة وتقليم الأشجار بمدينة موط

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