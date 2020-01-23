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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ: رجال الشرطة البواسل لهم عظيم التقدير

الخميس 23/يناير/2020 - 03:01 م
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة الـ68.

وقال "دسوقي"، في بيان له، "أتقدم بخالص التهاني القلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ولوزارة الداخلية قيادةً وضباطًا وأفرادًا، ولجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة 2020م".

وأضاف "دسوقي": "إن رجال الشرطة البواسل لهم عظيم التقدير على التضحيات المبذولة في سبيل حماية المواطنين، وإنفاذ القانون، واستقرار البلاد، والتصدي للمخططات الإرهابية التي تستهدف استقرار الوطن".

وتابع "دسوقي"، "أدعو الله عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار، وأن يحفظ وطننا العزيز من كل مكروه وسوء، وأن يُنعم عليه بالخير والأمن والازدهار والسلام».

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