7 قطاعات تصعد بمؤشرات بورصة الكويت فى ختام تعاملات الأسبوع

اختتمت مؤشرات بورصة الكويت، تداولات نهاية الأسبوع اليوم الخميس، على ارتفاع مدعومة بصعود أسهم 7 قطاعات تصدرها التكنولوجيا.صعد المؤشر العام للسوق الكويتية بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.16 %، رابحًا نحو 10 نقاط ليغلق عند مستوى 6369.11 نقطة، كما ارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.1% و0.18 % على التوالي.وارتفعت قيمة التعاملات ببورصة الكويت اليوم، بنسبة 20.2%، لتصل إلى مستوى 41.53 مليون دينار مقابل 34.55 مليون دينار أمس، كما ارتفعت أحجام التداولات بنسبة 60.5% لتصل إلى مستوى 272.72 مليون سهم، مقابل 169.88 مليون سهم بجلسة أمس الأربعاء.وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعًا بصدارة التكنولوجيا بنسبة ارتفاع بلغت 9.93%، بينما تراجع 4 قطاعات أخرى تصدرها النفط والغاز بانخفاضات اقتربت من 1%.