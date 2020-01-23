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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تؤكد التزامها بحل الوضع الوبائى بمنتهى الشفافية

الخميس 23/يناير/2020 - 02:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكدت الصين، اليوم الخميس، أنها ستواصل الإبلاغ عن الأوضاع الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا الجديد بموقف مسئول تجاه الأمن الصحي العالمي للدول والمناطق ذات الصلة، مشددًا في الوقت نفسه على التزام بلاده بالتعامل بطريقة مفتوحة وشفافة حيال الوضع.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" اليوم، تعليقًا على قرار منظمة الصحة العالمية، أمس، تأجيل محادثات لجنة الطوارئ حول فيروس كورونا الجديد.

وقال شوانغ: "نعتقد أن لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية تستطيع إجراء تحليلات علمية وعادلة ومعقولة على الوضع الوبائي بناء على الحقائق".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" قد صرح أمس عقب اجتماع مغلق للجنة الطوارئ بأن "قرار الإعلان عن حالة طوارئ صحية عامة أو عدم إعلانه أمر يتم أخذه على محمل الجد"، مشيرًا إلى استعداده للتوصل لهذا القرار بعد الأخذ بعين الاعتبار جميع الأدلة.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق دوليًا" المعروفة اختصارًا PHEIC بأنها حدث استثنائي يشكل خطرًا على الصحة العامة للدول الأخرى من خلال انتشار المرض بين الدول، وقد يتطلب استجابة دولية منسقة، فيما يعتبر الإعلان بمثابة دعوة للعمل.

وسجلت الصين حتى الآن 620 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و17 وفاة جميعها في مدينة "ووهان" بمقاطعة "هوبي" وسط البلاد، فيما قررت "ووهان" اعتبارًا من الساعة العاشرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي تعليق جميع وسائل النقل العام، من بينها حافلات المدينة ومترو الأنفاق والعبارات وحافلات المسافات الطويلة، وغلق قنوات السفر للخارج في المطارات ومحطات السكك الحديدية حتى إشعار آخر، حيث إن "ووهان" هي مركز انتشار الالتهاب الرئوي في الصين المرتبط بانتشار فيروس كورونا المميت الجديد.

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