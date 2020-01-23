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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

90 ألف ورقة حصيلة التصحيح الإلكترونى بجامعة قناة السويس

الخميس 23/يناير/2020 - 02:50 م
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
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أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، عن أنه حتى أمس الأربعاء، تم تصحيح 90 ألف ورقة، حصيلة التصحيح الإلكتروني بمركز القياس والتقويم والوحدات التابعة له بالكليات.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن عملية التصحيح ستستمر حتى يوم الإثنين المقبل وتتوقف فقط خلال يوم السبت الموافق ٢٥ يناير بمناسبة أعياد الشرطة وتستأنف يومي الأحد والإثنين بكليتي الطب والتجارة.

وفي ذات السياق كشف الدكتور عبدالرءوف مصطفى، المدير التنفيذي لمركز القياس والتقويم، عن نشاط المركز في الفترة السابقة، حيث صحح المركز نحو 59534 ورقة امتحانية، كما صححت وحداته ما يقرب من 93078.

وصححت كلية الصيدلة 8500، وبكلية التربية صححت 42 ألف ورقة وكلية الآداب صححت 38 ألف ورقة وكلية الطب صححت 4578 حتى الآن، وما زال المركز ووحداته تقدم خدمة التصحيح حتى الآن.

وأوضح الدكتور عبد الرءوف مصطفى أن المركز شارك بالدورة الخامسة الملتقى الثالث لمركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات يوم الإثنين 21 أكتوبر بجامعة الإسكندرية كأفضل ممارسة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة بالإضافة لتدريب نحو 146 عضو هيئة تدريس على بنوك الأسئلة بوحداته، ومن المتوقع استلام نحو 47 بنكا من تربية و40 بنكا من آداب و23 بنكا من صيدلة و10 بنوك من طب بنهاية فبراير المقبل.

كما شارك المركز في تدريب نحو 109 أعضاء هيئة تدريس بمختلف كليات ومعاهد الجامعة على تقييم مخرجات التعليم الجامعة وبنوك الأسئلة؛ ليكونوا نواة لتدريب جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأصدر المركز نحو 15 مطوية تعريفية عن بنوك الأسئلة وتقويم الطلاب والامتحانات، و4 كتب عن دليل تقويم الطلاب والميثاق الأخلاقي وإدارة أعمال الامتحانات وبنوك الأسئلة.

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