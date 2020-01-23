بالأعلام والورود.. طلاب مطروح يهنئون رجال الشرطة في عيدهم

نظمت مديرية التربية والتعليم بمطروح مسيرة بالأعلام والورود بمدن محافظة مطروح، وذلك لتهنئة رجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة السنوي والذكرى 68 لمعركة الإسماعيلية.وزار طلاب مدينة العلمين والسلوم والجميلة تعليم العلمين أقسام الشرطة، وقدموا التهنئة إلى ضباط وأمناء الشرطة حاملين الأعلام وباقات الورود، عرفانا بما يقدموه من مجهودات لتحقيق منظومة أمنية متميزة مليئة بالاستقرار والأمان والاطمئنان.وأكد وكيل تعليم مطروح أن تلك الذكرى الوطنية الخالدة التي سطر لها التاريخ أروع البطولات في التضحية حين وقف رجال الشرطة يوم 25 من يناير عام 1952 أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية يساندهم أبناء الشعب المصري دفاعًا عن استقلال الوطن ورفعته في مواجهة القوات الإنجليزية.وأوضح "النيلي" أن اليوم يسجل التاريخ التفاف الشعب العظيم حول قيادته الرشيدة والقوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية الوفية؛ لتدعيم أركان الدولة المصرية ودفع مسيرة التنمية الوطنية تحت قيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.