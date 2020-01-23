رئيس جامعة أسوان في اليوم العالمي للتمريض: رسالة سامية

انطلقت فعاليات احتفال نقابة التمريض بأسوان، اليوم الخميس، والذي يتم تنظيمه بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، وسط حضور جماهيري، وأجواء يسودها الفرحة والسرور.أكد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتمريض الذي تنظمه نقابة التمريض بأسوان، على أهمية مهنة التمريض والعاملين بها الذين يمثلون الذراع الأيمن للمنظومة الصحية، موضحا أنها تعد مهنة التمريض من أسمى المهن الطبية ورسالة سامية تعمل على تخفيف معاناة المرضى ومواساتهم وملائكة الرحمة حتى يتماثل المريض للشفاء.وأضاف الدكتور أحمد غلاب، أن جامعة أسوان تقوم بدور علمي وتدريبي وتثقيفي لتخريج كوادر تمريضية من خلال كلية التمريض ومعهد التمريض بالجامعة التي يبلغ عددها 20 كلية ومعهد، وذلك من خلال التدريب المستمر والعمل على تأهيل وإعداد الكوادر التمريضية المتميزة لسد حاجة المستشفيات الجامعية بأسوان.وفي ختام كلمته قدم التهنئة للدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض العام بمصر، وأعضاء نقابة التمريض بأسوان، والعاملين بالمهنة.والجدير بالذكر أنه في ختام الحفل كرمت نقابة التمريض بأسوان الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، والدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، والدكتور كاظم محمود مدير المستشفى العسكري، والدكتور عبدالله العبيدي مدير المستشفى الجامعي.