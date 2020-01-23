الإسكندرية توافق على إنشاء الكلية التكنولوجية الطبية والصناعية

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، بجلسته المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عصام الكردي، من حيث المبدأ على إنشاء الكلية التكنولوجية الطبية والصناعية بجامعة الإسكندرية.وذلك بهدف رفع جودة الخدمات الطبية والصناعية التي تقدم للمرضى، وتقديم الرعاية الصحية في محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وتلبية الطلب المتزايد في سوق العمل بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة، على أن تكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة، وتمنح شهادة بكالوريوس في التكنولوجيا الطبية، وتشكيل اللجان اللازمة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.ووافق المجلس على تقديم مجموعة من البرامج التدريبية التحويلية المتخصصة في المجالات الصناعية والعلوم الصحية، بهدف إعداد كوادر بشرية مؤهلة، واستقطاب الكفاءات وتنميتها وتحفيزها، وذلك في قطاع العلوم الصحية.وفي إطار مشاركة الجامعة في المبادرات القومية التي تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، واتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وافق المجلس على بدء تفعيل حملة "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، التي تنظمها وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي في مصر، حيث ستقوم الجامعة بالتعاون مع المحافظة بتكثيف الفعاليات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة ونشر الوعي البيئي بين الطلاب وتشجير المساحات الخالية داخل الجامعة وخارجها، وإعادة تنسيق الموجود بها بالفعل.ووافق المجلس على تغيير مسمى المجلة العلمية بكلية التجارة من مجلة "كلية التجارة للبحوث العلمية" إلى "مجلة جامعة الإسكندرية للعلوم الإدارية"، وذلك ابتداء من عدد يناير 2020 بصورة ورقية مطبوعة، وأخرى إلكترونية على صفحة المجلة في بوابة بنك المعرفة المصري.ووافق المجلس على إنشاء المجلة العلمية الخاصة بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، تحت مسمى "مجلة جامعة الإسكندرية في الإدارة والموارد البشرية".ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة ولاية كاليفورنيا بولتكنيك بومونا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة JIANGSU الصينية.ووافق المجلس على ترقية 12 عضو هيئة تدريس، 6 إلى درجة أستاذ، و6 إلى درجة أستاذ مساعد، وتعيين 3 مدرس، ومنح 34 درجة دكتوراه، و113 درجة ماجستير في التخصصات الأكاديمية المختلفة.