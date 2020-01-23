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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

التضامن تنظم ندوات عن أضرار الإدمان بمعرض الكتاب

الخميس 23/يناير/2020 - 02:47 م
عمرو عثمان
عمرو عثمان
ولاء جمال
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قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه سيتم تنظيم ندوات كبرى لجمهور معرض الكتاب للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات، وكذلك أضرار المواد المخدرة الأكثر انتشارا وخاصة المستحدثة منها، ودور الأسرة فى توفير الحماية الأولية من الإدمان والاكتشاف المبكر للإدمان وكيفية التواصل مع الصندوق فى مجال الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن "16023"، كما سيقوم فريق من متطوعى الصندوق بمبادرات توعوية بأشكال متنوعة تستهدف المراحل العمرية المختلفة طوال أيام فترة المعرض.

وأضاف عثمان، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم أيضا إعداد ورش عمل للأطفال المرافقين لأسرهم من رواد المعرض داخل جناح الصندوق، تهدف بشكل غير مباشر لبناء ثقافة رافضة للتدخين والمخدرات لدى هؤلاء الأطفال، بجانب توجيه دعوة إلى التطوع لرواد المعرض من الشباب واختيار أفضل الكوادر الشبابية للانضمام لوحدات التطوع بالصندوق خاصة، وأن الصندوق لديه حاليا ما يقرب من 29 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية.

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