وزيرة التضامن تتفقد جناح صندوق الإدمان بمعرض الكتاب

تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، جناح الصندوق داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة، وكان فى استقبالها عمرو عثمان، مساعد الوزيرة، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.واطلعت الوزيرة، على كل الأنشطة والمبادرات التى يتم تنفيذها داخل جناح الصندوق، طوال أيام المعرض، ومنها مبادرة "اسمع منى" لبث رسائل توعوية عن أضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن المخدرات لرواد المعرض من الشباب، منها "اسمع منى، المخدرات مش هتزود تركيزك ولا هتنسيك همومك، المخدرات مش صاحبك اللى هيخاف عليك، المخدرات مش هتقويك، فكر فى اللى أملهم فيك، اسمع مني المخدرات مش هتخليك راجل"، وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض.كما سيتم "عرض العمل القصوى" "أنت البطل" والذي سبق وأصدره صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في إطار حملة "انت أقوى من المخدرات" والتي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح، وتوظيف العمل القصصي ضمن فعاليات معرض الكتاب من خلال ورش عمل ومجموعات للسرد والحكي تستهدف الأطفال المرافقين لأسرهم من رواد المعرض لرفع الوعي بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات في إطار عمل فني جذاب يستثمر أحد أهم النماذج الشبابية الملهمة للأطفال.