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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصول جثمان المصري المتوفى بالأردن لمطار القاهرة

الخميس 23/يناير/2020 - 02:41 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
دعاء جابر
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قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن جثمان المواطن المصري عبدالمنعم أحمد محمد علي، وصل اليوم الخميس إلى أرض الوطن من العاصمة الأردنية عمان، على رحلة مصر للطيران، وذلك بعد وفاته طبيعيا.

وكان وزير القوى العاملة قد وجّه مكتب التمثيل العمالي بالأردن، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان، بالتعاون مع القنصلية المصرية في إنهاء إجراءات عودة جثمان المواطن المصري عبدالمنعم أحمد محمد علي، البالغ من العمر 45 عاما، ووافته المنية صباح أمس الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف.

وتلقى سعفان تقريرًا من المستشار العمالي بعمان طلعت السيد، يفيد بأنه تم التواصل مع القنصلية لتجهيز سيارة إسعاف السفارة وتم إرسالها إلى مستشفى البشير بعمان، وذلك لتجهيز الجثمان، كما تم التواصل مع شركة مصر للطيران لشحن جثة المتوفى إلى مصر، وجارٍ متابعة كافة المستحقات للعامل المتوفى بشركة النواة الصناعية، وتجارة المواد الغذائية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

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