محافظ أسيوط يقدم هدايا لنزلاء مستشفى الشرطة فى عيدهم

زار اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مستشفى الشرطة لتقديم التهنئة والهدايا العينية والمادية لبعض المرضى والمصابين من الضباط والجنود للشد من أزرهم ورفع روحهم المعنوية؛ بمناسبة عيد الشرطة الـ68 الموافق 25 يناير من كل عام.رافقه خلال الزيارة اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد، واللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، واللواء أشرف عبدالله، رئيس فرع الأمن العام بوسط الصعيد، واللواء عصام غانم، مدير فرع الأمن العام، واللواء رأفت الفقي حكمدار أمن أسيوط، واللواء هاني عويس، مساعد مدير الأمن، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية، وفاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.حيث هنأ المحافظ والوفد المرافق له؛ الضباط والجنود والأفراد بعيد الشرطة، داعيًا بالشفاء العاجل للمصابين والمرضى بالمستشفى.وأكد محافظ أسيوط على ما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات لحفظ الأمن والأمان من أي تعد أو محاولات لزعزعة استقرار البلاد وحمايتها من قوى الشر والإرهاب، موضحا أن عيد الشرطة عيد للوفاء بما قدمه رجال أوفياء للوطن من بطولات وتضحيات سجلها التاريخ ولن تنساها الأجيال المتعاقبة جيلا بعد آخر ويظل مناسبة وطنية تجسد أسمى آيات الانتماء للوطن، موجها التحية والتهنئة لرجال الشرطة والشعب المصري متمنيا دوام الأمن والاستقرار لربوع الوطن في وجود أبنائه من رجال الشرطة والقوات المسلحة.