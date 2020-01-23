سفير بكين بالقاهرة: صحة المواطن المصري في نفس مكانة «الصيني»

أكد سفير الصين بالقاهرة، لياو لي تشيانج، أنه وفقا توجيهات الرئيس شي جين بينج لتعزيز العلاقات الاستراتيجية الشاملة مع مصر، ومعاملة الرئيس عبد الفتاح السيسي كأخ وصديق وشريك، وضعت الصين صحة المواطن المصري في نفس مكانة مواطنيها، جاء ذلك خلال مؤتمر أقامته السفارة اليوم الخميس، وذلك من منطلق الشفافية والشعور الكبير بالمسئولية تجاه الأمن الصحي في مصر والعالم.وقال السفير، إن المسئولين بالسفارة قاموا بالتواصل مع الجانب المصري لتبادل المعلومات حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا القاتل، مضيفا أن السفارة ترحب بأي مبادرة مصرية للتعاون في إطار منع انتشار المرض الغامض.ودعا السفير، المسئولين بالسفارة المصرية ببكين للتواصل مع اللجنة الوطنية للصحة في الصين لمعرفة كل شيء عن الفيروس الغامض وأعراضه والاجراءات الصينية لمنع انتشاره داخل وخارج حدود الصين.وأوضح السفير، أن هناك إجراءات مشددة في منافذ السفر الجوية والبحرية والبرية في الصين، ومنع الصينيين المشتبه بهم من السفر إلى مصر، وتم وضع ارشادات صحية للسفر للمواطنين المسافرين من الصين إلى مصر خلال الفترة الحالية.وأكد السفير، أن السلطات الصينية أعطت أوامرها للصينين بحسن التعاون مع الجانب المصري في مطار القاهرة أو المطارات المصرية، والتعاون مع مسئولي الحجر الصحي في مصر، واستكمال كل الاستمارات والبيانات المطلوبة عنهم وعن حالاتهم الصحية.وأضاف السفير، أن هناك متابعة وتواصل بين السفارة الصينية بالقاهرة ومكتب الصحة العالمية بالشرق الأوسط الذي يقع مقره في مصر للاطلاع وتبادل المعلومات عن آخر مستجدات حول الفيروس القاتل.وأشار السفير إلى أنه لا داعي للقلق المبالغ فيه، لأن الصين تبذل قصارى جهدها لمنع انتشار الوباء، وقامت بوقف كل وسائل النقل والمواصلات في مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي يسكنها 11 مليون نسمة، حتى لا يتم توسيع نطاق انتشار المرض وتحجيم المناطق التي ظهر بها، وقامت باجراءات صحية مشددة وعزل المواطنيين في يووهان حتى لا يتم تصدير الفيروس لخارج المدينة والسيطرة الكاملة على المرض.وأكد أن هناك اجتماعات متواصلة بين السلطات المعنية بالصين ومنظمة الصحة العالمية، والتي أشادت بالتعاون الصيني والشفافية في توضيح المعلومات والسماح للخبراء من المنظمة والمنظمات الصحية العالمية الآخرى، والتي أرسلت بدورها العديد من الخبراء للمنطقة التي تفشى فيها الفيروس.وتابع أن الحكومة تتهتم اهتماما بالغا بالموقف وبدأت الصين آلية عاجلة لمواجهة المرض بمشاركة الوزارات المختلفة في المقاطعات، فضلا عن ان الصين تمتلك أفضل الاطباء والمنشىت الطبية وتبذل الجهود للقضاء على المرض ومنع انتشاره.وقال السفير، إن الاحصاءات حتى اللحظة تفيد بإصابة 571 حالة منها 17 حالة وفاة معظمهم من كبار السن، وهناك حالة واحدة في تايوان وحالة واحدة في ماكو وحالة واحدة في هونج كونج وحالة واحدة في الولايات المتحدة، وحالة واحدة في اليابان، و3 حالات في تايلاند، و3 حالات في كوريا الجنوبية.وشدد السفير، على العمل على عدم تسييس الحدث الصحي وعدم تصديق الشائعات في أي من المنصات الإعلامية، والاعتماد فقط على موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت ومتابعة المعلومات والبيانات المنشورة على الموقع.