زراعة كفر الشيخ تكشف نتائج أعمالها خلال الأسبوع الماضي

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف الدكتور حمدي السيد جامع، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أنشطة المديرية خلال الأسبوع الجاري.وذكر بيان صادر عن المديرية، اليوم الخميس، أنه تم تنظيم ندوة إرشادية لمحصول القمح بمركز قلين يوم 22 يناير، وتنظيم ندوة إرشادية لمحصول القمح بالإصلاح الزراعي يوم 23 يناير، وندوة إرشادية بالمركز الإرشادية بالمحافظة من يوم 19 إلى 23 يناير، كما تم عقد اجتماع الحملة القومية لمحصول القمح بقاعة المديرية يوم 23 يناير.وأضاف البيان، أنه تم توزيع أسمدة في جميع قطاعات الزراعة بمحافظة كفر الشيخ "يوريا 25804 أطنان، ونترات 20917 طنا"، حتى يوم 2 يناير، وتم إزالة التعدي على الأرض الزراعية في جميع قطاعات المحافظة الزراعية لعدد 8 حالات لمساحة أقل من فدان في المدة من 12 يناير حتى 18 يناير.وأوضح بيان مديرية الزراعة بكفر الشيخ، أنه تم مكافحة 99984 فدان قمح من "الحشائش العريضة، والحشائش الرفيعة، والمن" على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى يوم 23 يناير، كما تم مكافحة 2890 فدان فول من "المن، والتبقع البني، وصانعات الأنفاق" على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى يوم 23 يناير، بالإضافة إلى مكافحة 43534 فدان بنجر من "دودة ورقة القطن، والتبقع السركسبورى، وذبابة البنجر" على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى يوم 23 يناير.وتابع البيان، أنه تم أيضًا تطهير المراوي والمصارف الزراعية على مستوى محافظة كفر الشيخ "المراوي أكثر من 15.000 كيلو متر، والمصارف لأكثر من 24.000 كيلو متر" حتى يوم 23 يناير، ولمدة أسبوع.