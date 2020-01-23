طلبات أهالي الفيوم على مكتب الأنصاري في لقاء النواب

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء أمس الأربعاء، اللقاء الدوري مع أعضاء مجلس النواب للتعرف على مشكلات واحتياجات المواطنين بمختلف دوائر المحافظة، والعمل على وضع الحلول الجذرية المناسبة لها.وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وعدد من التنفيذيين.قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنه خلال اللقاء عرض النواب عددا من المشكلات المتعلقة بالقطاعات الخدمية بعدد من المراكز، ومنها طلب أهالي قرية ترسا بتدبير وحدة لطب الأسنان بالقرية، لافتا إلى أن المحافظ وجه وكيل وزارة الصحة بدراسة وبيان مدى إمكانية توفيرها.وأضاف أنه تم عرض مطلب من الأهالي بشأن سرعة إنهاء تشطيب السجل المدنى بقرية ترسا بمركز سنورس لخدمة المواطنين، وطلب آخر بإنشاء دور ثان بالجمعية الخيرية بقرية فيديمين التابعة لنفس المركز لتجهيزه لإنشاء حضانة أطفال وعناية مركزة، فضلًا عن طلب لتوفير علاج لأحد الأطفال من الأولى بالرعاية، حيث وجه المحافظ بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير العلاج بطريقة دورية.وأكد محافظ الفيوم على ضرورة الارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم، والعمل على الاستجابة الفورية لشكاوى ومطالب المواطنين من قبل المختصين.