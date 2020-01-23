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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

سارة خليف تكتب: التمثيل النيابي العادل للمرأة بين ضرورة الكوتة وكوتة الضرورة

الخميس 23/يناير/2020 - 01:53 م
سارة خليف
سارة خليف
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اختلفت النخبة السياسية بين مؤيد و معارض؛ بخصوص كوتة المرأة كلما إقترب الحديث عن صدور قانون الإدارة المحليه أو النواب، و ما إذا كانت ستتم من خلال القوائم المطلقة أم القوائم النسبية لتحقيق المعادلة فى شأن قدرة النساء على خوض إنتخابات المحليات و النواب و مشاركتها فى المجال السياسي بشكل عام إلا أن الأغلبية أجمعت بشكل كبير على قدرتها فى حال توفير الفرصة والمنافسة الحقيقية والدعم الكامل، حيث تتطلب هذه المنافسة مراس طويل نظراً لأن المرأة حديثة العهد بالتعامل مع الآليات الانتخابية.

ففي ظل كوتة المحليات تحديداً والتى أظنها الأصعب كونها تتمثل فى متوسط 15 ألف مقعد للمرأة كحد أدنى بعد آخر إنتخابات للمجالس المحلية فى 2008 ؛ بواقع مشاركة 4.7 % و هى نسبة قليلة مقارنة بالمطلوب تحقيقه حالياً على أرض الواقع؛ لذا نجد أن الإستعدادات لهذا التحدى لم تخرج أبعد من "مصطلح" التمكين السياسي للمرأة و التأهيل الصوري في كثير من القنوات الشرعية دون حتى بذل القليل من المجهود فى فرز هذه الكوادر لإيضاح ما اذا كانت تصلح للتأهيل أم لا.

إضافة إلى أن أغلب الدراسات قد أشارت إلى أن ضعف تمثيل المرأة فى المجالس المحليه؛ يرجع إلى عدة عوامل منها على سبيل المثال لا الحصر "ضعف منظمات المجتمع المدنى المساندة للمرأة، وتنميط دور الإعلام للمرأة، ومحدودية عدد المرشحات فى الانتخابات المحلية، وضعف الثقافة السياسية لدى الناخبين المحليين ، و ضعف وهشاشة العمل الحزبى للمرأة، وضعف إيمان الأحزاب بدور المرأة وقدرتها.

وفى حقيقة الأمر لن نستطيع تقييم الوضع إلا بعد الإنتهاء من القانون، و لكن إلى أن يصدر القانون هل أدت منظمات المجتمع المدني و الأحزاب دورها الحقيقى فى عملية الفرز السليم للكوادر و تأهيلها لنصل إلى التمكين الحقيقى للمرأة على مستوى المجالس المحلية؟

أما واقعياً فلم نجد حتى اليوم معايير واضحه لآلية التأهيل، و لا أدوات مقدمة لمساندة الدولة فى إجتياز هذا التحدي، فمن البديهي أن يكون هناك مصادر واضحة للترشيح بخلاف الأحزاب كمنظمات المجتمع المدني و المجلس القومي للمرأة و أن يكون هناك برنامج تأهيلي يعمم على جميع الجهات التى لها حق ترشيح كوادر نسائية تكون مؤهلة على المستوى التقني و الشخصي، مع وضع خطوات ثابته لإختيار الكوادر التى سيتم تأهيلها, دون المساس بالحد الأدنى لمعايير الإختيار ك "الرغبة فى الترشيح للانتخابات البرلمانية والمحلية والإلمام بقضايا الوطن الرئيسية، مع الوضع فى الإعتبار على أن يكون المتقدمات مهتمات بالعمل العام والتطوعي, بالإضافة إلى التمتع بالمهارات القيادية" حتى لا يتم هدر الموارد متمثلة فى الوقت و الجهد و المال فى تأهيل من لا يستحقن .

و أخيرا... فإن مسألة الكوتة ما هى إلا إجراء مؤقت حتى يعتاد المجتمع على رؤية المرأة في مواقع السلطة.

باحثة في قضايا المرأة و الطفل

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