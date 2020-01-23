حادث «أتوبيس وملاكي» يشل المرور في مصر الجديدة

شهد كوبري الميرغني في مصر الجديدة بمحافظة القاهرة حادث تصادم وقع بين أتوبيس نقل عام وسيارة ملاكي، ما ترتب عليه شلل تام في حركة السيارات، وجار فحص الحادث.تلقت شرطة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل عام وسيارة ملاكي بكوبري المرغني وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث للفحص وأدى إلى توقف الحالة المرورية بالطريق.