رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حادث «أتوبيس وملاكي» يشل المرور في مصر الجديدة

الخميس 23/يناير/2020 - 01:53 م
حادث
حادث
شيماء حسين
طباعة
شهد كوبري الميرغني في مصر الجديدة بمحافظة القاهرة حادث تصادم وقع بين أتوبيس نقل عام وسيارة ملاكي، ما ترتب عليه شلل تام في حركة السيارات، وجار فحص الحادث.

تلقت شرطة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل عام وسيارة ملاكي بكوبري المرغني وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث للفحص وأدى إلى توقف الحالة المرورية بالطريق.
حادث «أتوبيس وملاكي» يشل المرور في مصر الجديدة
حادث «أتوبيس وملاكي» يشل المرور في مصر الجديدة
حادث «أتوبيس وملاكي» يشل المرور في مصر الجديدة
حادث «أتوبيس وملاكي» يشل المرور في مصر الجديدة
حادث «أتوبيس وملاكي» يشل المرور في مصر الجديدة
حادث «أتوبيس وملاكي» يشل المرور في مصر الجديدة
حادث «أتوبيس وملاكي» يشل المرور في مصر الجديدة
حادث «أتوبيس وملاكي» يشل المرور في مصر الجديدة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

«الري» تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

المرض القاتل.. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا الجديد

منذ يوم

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

منذ حوالي 16 ساعة

الجماعة تنشئ كيانًا جديدًا بواجهة ليبرالية للتحريض على الدولة

الصور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

خالد النبوي يغادر المستشفى بعد إجراء عملية في القلب

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

«العالمي للقاحات»: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لـ «كورونا» قبل عام

عمل الأطباء يدفعهم نحو المرض العقلى والانتحار

«الدواء الأمريكية» توافق على أول علاج لمرض الغدة الدرقية

باحثون يطورون أداة لتحديد الشباب مُحتمل الاكتئاب

منوعات

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

5 عوامل تشير إلى اعتمادك الكامل على شريك حياتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

افتتاح عرضى «صبايا مخدة الكحل» و«حب رايح جاى».. اليوم

انطلاق ورشة «التسويق الإلكترونى للفنون اليدوية» ببيت السنارى