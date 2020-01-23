سكرتير القليوبية: نسعى للسيولة المرورية بإزالة الإشغالات

شنت الأجهزة المحلية بمحافظة القليوبية برئاسة اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، حملة مكبرة على مدينة كفر شكر وطريق بنها المنصورة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لتسهيل الحركة المرورية.وأكد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، في تصريحات لـ"الدستور" أنه تم تحرير 85 محضر إشغالات لكافة التعديات على حرم الطرق بمدينة كفرشكر وطريق بنها المنصورة بهدف تسيير الحركة المرورية وعدم إعاقة حركة السيارات والمواطنين.وأوضح جمعة أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للمرور بصفة مستمرة على كافة الشوارع والميادين لتحريرها من الإشغالات والتعديات على حرم الطرق لراحة المواطنين تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.شارك في الحملة ياسر عبدالله سكرتير عام مجلس مدينة كفر شكر وإسماعيل عبد المعطي مدير إدارة الإزالات والإشغالات.