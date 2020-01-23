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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.

مصر والسودان تبحثان «التعاون الصحى»

الخميس 23/يناير/2020 - 01:42 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، الدكتور أكرم علي التوم، وزير صحة السودان، لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، والاستفادة من تجربة مصر الرائدة في تنفيذ مبادرات الصحة العامة، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، واستراتيجية التعليم الطبي المهني.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول كافة الملفات الصحية بالدولة الشقيقة والوضع الحالي، لافتًا إلى أن الدكتورة هالة زايد، وجهت بإلحاق عدد من أطباء الدولة الشقيقة ببرنامج الزمالة المصرية، لتوفير التعلم والتدريب المهنى فى إطار رفع كفاءة الكوادر البشرية، بما ينعكس بالإيجاب على صحة المواطن السودانى.

وأضاف "مجاهد" أن وزيرة الصحة والسكان، وجهت الشكر للدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على جهوده في دعم مصر للتصدي للأمراض بإفريقيا، موضحةً أن مبادرة القضاء على فيروس سي تستكمل مسيرتها في عدد من الدول الإفريقية الصديقة، تحت شعار " تحيا مصر إفريقيا"، في ظل رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي.

وقال "مجاهد" إن وزيرة الصحة والسكان وجهت الدكتور محمد جاد، بتوفير احتياجات الدولة الشقيقة من المستحضرات الدوائية الطارئة، والأمصال، بالإضافة إلى استقبال الحالات الحرجة، والتي تتطلب تدخلات جراحية دقيقة من الأشقاء السودانيين بمستشفيات الوزارة كمنح علاجية.

وأضاف مجاهد، أن اللقاء تناول أيضا إمكانية إرسال عدد من أطباء السودان للاستفادة من تجربة مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرات الصحة العامة.

من جانبه، قدم الدكتور أكرم على التوم الشكر للدكتورة هالة زايد، على تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي، مشيدًا بحرص مصر على افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بدولة السودان، لدعمها في مسح وعلاج مواطنيها من فيروس سي، مؤكدًا أنه ليس بالجديد على مصر دعمها أشقائها الأفارقة في كافة المجالات.
مصر والسودان تبحثان «التعاون الصحى»
مصر والسودان تبحثان «التعاون الصحى»

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