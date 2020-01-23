«معاكسة» تؤدى إلى مشاجرة مسلحة فى المطرية

ضبط رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بسبب معاكسة فتاة في المطرية، وحرر محضر بالواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأن قوة من وحدة مباحث قسم المطرية، تمكنت من ضبط "ع. س. م"، 21 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالجبهة وكدمات متفرقة بالجسم، بحوزته فرد خرطوش، و"ع. أ. م"، 20 سنة، وبحوزته فرد خرطوش، و"ع. أ. ع"، 19 سنة، وبحوزته 3 سكاكين.وبمواجهتهم بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد الإعداد للتشاجر، بسبب قيام المتهم الأول بمعاكسة إحدى الفتيات بالمنطقة محل الضبط، وقيام الأهالى بالتعدي عليه بالضرب، محدثين إصابته المشار إليه، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.