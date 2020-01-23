السيسى: جهود الشرطة ضد الإرهاب الأسود محل تقدير واحترام

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية لكل امرأة مصرية كانت سندًا لعائلتها وكل رجل مصري واجه الشدائد والمحن وشباب مصر الواعد وقود الوطن.وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ68، أنَّ ما تخوضه الشرطة المصرية من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود سيظل محل تقدير واحترام منه ومن جميع أفراد الشعب المصرية، موضحًا أنَّ الشرطة والجيش المصري في مهمة مقدسة والمهام الجسام لا يستطيع حملها إلا رجال أشداء.وتابع: «لا يفوتني أن أتوجه بتحية لأبناء شعب مصر في هذه المناسبة الغالية متطلعين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية».ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ68، إذ أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي.