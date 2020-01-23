سقوط «حرامية العربيات» في السلام

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" في السلام.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن مباحث قسم شرطة السلام أول وبصحبته القوة المرافقة بشارع التروللي بجوار الطريق الدائري دائرة القسم، من ضبط كلًا من "م. م. ن"، 22 سنة، عامل، والسابق اتهامه في 3 قضايا، و"م. م. ع"، 30 سنة، سائق، والسابق اتهامه في 5 قضايا، وبحوزتهما المضبوطات سلاح ناري فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار ومفتاح تشغيل سيارة "مصطنع".وشرع المتهمان في سرقة سيارة سوزوكي ملك "ف. س. ف"، 30 سنة، سائق بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام مفتاح التشغيل المضبوط بحوزتهما، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة، وجاري تحرير المحضر اللازم.وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" واعترفا بارتكاب واقعة سرقة السيارة رقم ط س ى 957 ماركة سوزوكي فان حمراء اللون موديل 2016م، وملك "م.م.م"، 55 سنة، مدرس، بذات الأسلوب، والمحرر بشأنها المحضر رقم 1700 لسنة 2020م جنح القسم بتاريخ 1712020، وتم بارشادهما ضبط السيارة المستولي عليها بمكان إخفائها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.