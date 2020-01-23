رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط «حرامية العربيات» في السلام

الخميس 23/يناير/2020 - 01:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طباعة
ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" في السلام.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن مباحث قسم شرطة السلام أول وبصحبته القوة المرافقة بشارع التروللي بجوار الطريق الدائري دائرة القسم، من ضبط كلًا من "م. م. ن"، 22 سنة، عامل، والسابق اتهامه في 3 قضايا، و"م. م. ع"، 30 سنة، سائق، والسابق اتهامه في 5 قضايا، وبحوزتهما المضبوطات سلاح ناري فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار ومفتاح تشغيل سيارة "مصطنع".

وشرع المتهمان في سرقة سيارة سوزوكي ملك "ف. س. ف"، 30 سنة، سائق بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام مفتاح التشغيل المضبوط بحوزتهما، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة، وجاري تحرير المحضر اللازم.

وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" واعترفا بارتكاب واقعة سرقة السيارة رقم ط س ى 957 ماركة سوزوكي فان حمراء اللون موديل 2016م، وملك "م.م.م"، 55 سنة، مدرس، بذات الأسلوب، والمحرر بشأنها المحضر رقم 1700 لسنة 2020م جنح القسم بتاريخ 1712020، وتم بارشادهما ضبط السيارة المستولي عليها بمكان إخفائها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلى يرد على طلب استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 23 ساعة

«زى الفل».. بوسى شلبى تكشف حقيقة إصابة يسرا بسرطان الدم

منذ حوالي 11 ساعة

المرض القاتل.. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا الجديد

الصور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

خالد النبوي يغادر المستشفى بعد إجراء عملية في القلب

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

«العالمي للقاحات»: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لـ «كورونا» قبل عام

عمل الأطباء يدفعهم نحو المرض العقلى والانتحار

«الدواء الأمريكية» توافق على أول علاج لمرض الغدة الدرقية

باحثون يطورون أداة لتحديد الشباب مُحتمل الاكتئاب

منوعات

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

5 عوامل تشير إلى اعتمادك الكامل على شريك حياتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

افتتاح عرضى «صبايا مخدة الكحل» و«حب رايح جاى».. اليوم

انطلاق ورشة «التسويق الإلكترونى للفنون اليدوية» ببيت السنارى