مديرية أمن الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة

شهد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، احتفالات مديرية أمن الإسماعيلية بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير المجيدة.حيث رافقه اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات، قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء جمال غزالي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد، والدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، وجمع كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية وقيادات الأوقاف والمنطقة الأزهرية، والأنبا سارافيم، مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية، وعدد من القساوسة وممثلي الكنيسة الإنجيلية.وتضمنت مراسم الاحتفال وضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء وقراءة الفاتحة على أرواحهم الذكية وعزف السلام الوطني وسلام الشهيد، وتبادل الدروع التذكارية فيما بين محافظ الإسماعيلية وقائد الجيش الثاني الميداني ومدير الأمن.وخلال الزيارة أكد محافظ الإسماعيلية أن عيد الشرطة ذكرى ملهمة لكل الشعب المصري، تدعوه للعمل والكفاح من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته، كما تدعو للاصطفاف والتكاتف والتعاون مع رجال قواته المسلحة والشرطة من أجل القضاء على قوى الإرهاب والشر التي لا تريد للوطن سوى الضعف والتشرذم.كما أشاد بجهود رجال الشرطة جميعا من أجل الحفاظ على الأمن الداخلي للوطن، مؤكدا أن موقف رجال الشرطة، في تلك المعركة الذين رفضوا تسليم أسلحتهم، لقوةٍ تفوقهم عددا وعتادا، فلم يحنوا رءوسهم، وقاوموا حتى آخر طلقة لديهم بكل بسالة وتضحية حتى سقط المئات منهم، بين شهداء ومصابين، حافظين جميعا شرف الوطن وكرامته معبرين بكل صدق عن الشخصية الوطنية للشعب المصري العظيم.وأضاف: "تلك الشخصية التي تنشد السلام، ولكنها قادرة على القتال بكفاءة، إذا تطلب الأمر وحان الوقت، شخصيةٌ تتميز بالصبر، ولكنها تفيض كذلك بالإصرار في الحق، والصمود في وجه الأزمات، شخصيةٌ صنعتها أحداث الدهر الطويلة، وصاغتها تجارب التاريخ المتعددة، وصقلها تمسُّكٌ المصريين الأبديٌ، بتراب وطنهم، وكبريائه وكرامته".