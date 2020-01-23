السيسى: الشعب المصرى رفع شعار «نكون أو لا نكون»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ قيم الشعب المصري الراسخة تعرَّضت، خلال السنوات الماضية، لمحاولات من أهل الشر للقفز عليها والنيل من ثوابتها، طمعًا في تنفيذ مخططاتهم الخبيثة في القضاء على الدولة الوطنية، لكن الله يسخر لهذا الوطن من أبنائه من يقف حائلًا أمام كل متآمر.وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ68، أنَّ التاريخ سيتوقف أمام التجربة المصرية، موضحًا أنَّ الشعب المصري أدرك أن مستقبله لن يبنيه أحد غيره، فصبر وتحمل الإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة، لكنه مشي في طريقه رافعًا شعار «نكون أو لا نكون».وأضاف أنَّ العالم رأى كيف تحوّلت مصر في أعوام قليلة إلى واحة من الأمن والاستقرار، فما تحقق على أرض مصر سيكون مرتكزًا للانطلاق نحو بناء مصر الحديثة التي يسودها العدل وتعلو فيها قيمة الإنسان.يأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ68، إذ أطلقت الوزارة شعارًا جديدًا للاحتفال بالذكرى، وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي.