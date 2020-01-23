52 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم 52 مستوطنا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من باب المغاربة أحد أبواب المسجد المغلقة، والتي يتم فتحها من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل عملية اقتحام المستوطنين للأقصى، حيث تجولوا في باحات المسجد، وتجمعوا بعدها في باحات مصلى الرحمة.