16 فبراير.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في مطروح

تستعد مديرية الصحة بالمحافظة لانطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال بداية من سن يوم حتى 5 سنوات في الفترة من 16 إلى 19 فبراير، ويستمر لمدة 4 أيام عن طريق الفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالإضافة إلى القوافل المتنقلة التي تجوب المنازل والحضانات بالمحافظة.ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة الاستعداد الجيد، وتضافر الجهود والتنسيق التام بين كافة الجهات المعنية لتحقيق المنشود من الحملة بالوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالمحافظة مع ضرورة الإعلان عن الحملة بمختلف وسائل الإعلام والإذاعة المحلية ومجالس المدن لتعريف المواطنين بها والوصول لكافة الأطفال المستهدفة.وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة التيسيرات والدعم لإنجاح أعمال الحملة داخل المحافظة والوصول لكل طفل مستهدف بكافة القرى والنجوع البعيدة والنائية بكافة مراكز ومدن المحافظة؛ للوصول لكافة الأطفال المستهدفين للحفاظ على مصر خالية من هذا المرض.