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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السيسى: ملحمة الشرطة فى 52 محفورة بالأذهان

الخميس 23/يناير/2020 - 01:31 م
عبدالفتاح السيسي
عبدالفتاح السيسي
أحمد عبدالعزيز
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إنَّ يوم 25 يناير 1952 هو يوم من أيام العزة والكرامة والوطنية، امتزجت فيه مشاعر الفخر بتضحيات رجال هانت عليهم أنفسهم، فقاتلوا وصمدوا وضربوا أروع الأمثلة في الزود عن الوطن وإعلاء قيمته العليا التي استقرت داخل ضمائرهم، مع شعورنا بالفخر.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ68، أنَّ الملحمة التى سطرتها قوات الشرطة المصرية فى 25 يناير 1952 ستبقى محفورة في أذهان الأجيال، لافتًا إلى أنَّ رجال الشرطة يعيدون صناعة التاريخ للحفاظ على الوطن واستقراره، موضحًا أن عيد الشرطة ليس مقصورًا على رجالها فحسب، ولكنه عيد لكل المصريين.

وأضاف أنَّ عيد الشرطة فرصة لاستعادة الذكريات الراسخة فى قلب المجتمع، والتي يأتي في مقدمتها الولاء المطلق لمصر أرضًا وشعبًا.

ويأتى الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التى راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ68، إذ أطلقت الوزارة شعارًا جديدًا للاحتفال بالذكرى، وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة فى مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي.

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