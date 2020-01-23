رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة 3 متهمين شرعوا في قتل مواطن بالسيدة زينب لـ27 يناير

الخميس 23/يناير/2020 - 01:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عادل عبد العال
طباعة
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة كلا من رمضان رضا وأحمد إسماعيل ومصطفى رضا، لاتهامهم بالشروع في قتل مواطن بالسيدة زينب لـ27 يناير، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم السيدة زينب شرعوا في قتل المجني عليه "حنفى رجب" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة، وما أن ظفروا به بمسكنه حتى أحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي بالأسلحة قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج، كما حاز وأحرز المتهمون اسلحة وأدوات ما تستخدم في التعدي على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

وتضمنت قائمة أدلة أقوال الشهود وأدلة الإثبات، أن الشاهد الأول "حنفي رجب" حال تواجده بمسكنه حضر إليه المتهمون وتعدوا عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء "كزلك وخنجر وعصا شوم وسكين" محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكم على 4 متهمين بالشروع فى قتل مواطن بدار السلام 26 ديسمبر

اليوم.. الحكم على 4 متهمين بالشروع فى قتل مواطن بدار السلام

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مواطن في دار السلام لـ 20 يناير

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن في المعادي

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

منذ أقل من ساعة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

منذ يومين

أول ظهور إعلامى لزوجة محمد إمام فى العرض الخاص لـ«لص بغداد»

منذ حوالي 11 ساعة

المرض القاتل.. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا الجديد

الصور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

خالد النبوي يغادر المستشفى بعد إجراء عملية في القلب

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

«العالمي للقاحات»: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لـ «كورونا» قبل عام

عمل الأطباء يدفعهم نحو المرض العقلى والانتحار

«الدواء الأمريكية» توافق على أول علاج لمرض الغدة الدرقية

باحثون يطورون أداة لتحديد الشباب مُحتمل الاكتئاب

منوعات

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

5 عوامل تشير إلى اعتمادك الكامل على شريك حياتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

افتتاح عرضى «صبايا مخدة الكحل» و«حب رايح جاى».. اليوم

انطلاق ورشة «التسويق الإلكترونى للفنون اليدوية» ببيت السنارى