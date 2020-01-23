تأجيل محاكمة 3 متهمين شرعوا في قتل مواطن بالسيدة زينب لـ27 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة كلا من رمضان رضا وأحمد إسماعيل ومصطفى رضا، لاتهامهم بالشروع في قتل مواطن بالسيدة زينب لـ27 يناير، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم السيدة زينب شرعوا في قتل المجني عليه "حنفى رجب" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة، وما أن ظفروا به بمسكنه حتى أحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي بالأسلحة قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج، كما حاز وأحرز المتهمون اسلحة وأدوات ما تستخدم في التعدي على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.وتضمنت قائمة أدلة أقوال الشهود وأدلة الإثبات، أن الشاهد الأول "حنفي رجب" حال تواجده بمسكنه حضر إليه المتهمون وتعدوا عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء "كزلك وخنجر وعصا شوم وسكين" محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.