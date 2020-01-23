محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

وضع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء أركان حرب أيمن نعيم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد، واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن بمركز الفتح.وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، الذي يوافق 25 يناير من كل عام، ويحمل ذكرى الصمود والوقفة الوطنية لرجال الشرطة وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال الغاشم دفاعًا عن العزة والكرامة.جاء ذلك بحضور اللواء أيمن حسني رئيس فرع جهاز الأمن الوطني بأسيوط، واللواء أشرف عبدالله رئيس فرع الأمن العام بوسط الصعيد، والعميد عصام غانم مدير فرع الأمن العام بأسيوط، واللواء رأفت الفقي حكمدار أمن أسيوط، واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، واللواء هاني عويس مساعد مدير الأمن، والعديد من القيادات الأمنية وقيادات المنطقة الجنوبية العسكرية.حيث تم عزف الموسيقى العسكرية- سلام الشهيد- أعقبها وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للوفاء بشهداء مصر جيلا بعد جيل، عرفانا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده، ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، ومن أجل أن ينعم المواطنون بمعيشة كريمة يسودها الأمن والأمان، داعين المولى، عز وجل، أن يتغمدهم برحمته.ثم تبادل المحافظ وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير الأمن الدروع التذكارية تقديرًا لدور رجال الشرطة في خدمة المواطنين وتوفير الأمن والاستقرار للوطن.كما قدم محافظ أسيوط التهنئة إلى أفراد الشرطة والمجندين والضباط بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، مشيدًا بالدور العظيم الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية، مؤكدًا أن "عيد الشرطة" هو عيد للمصريين جميعًا، كما أن اليوم هو بمثابة تكريم بسيط للمجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة، حيث إنهم يقدمون أرواحهم فداءً لمصر وما زالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار في وطننا الحبيب، مؤكدًا أن مصر تفتخر بكل جندي وكل ضابط شرطة وشهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل وطننا الغالي مصر.