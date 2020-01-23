573 بطاقة تموينية ذكية لأهالي مطروح

قال حسن كمال الشيباني وكيل مديرية التموين بمطروح، إنه ورد اليوم الخميس 573 بطاقة تموينية ذكية من وزارة الإنتاج الحربي لتسليمها إلى المواطنين بمكاتب التموين؛ لبدء صرف المستحقات التموينية.وأوضح: أن البطاقات وزعت بالشكل التالي.."مطروح 242، راس الحكمة والقصر 7، الحمام وقرى البنجر 131، العلمين وقرية سيدي عبد الرحمن 7، الضبعة وقرية جلاله 59، النجيلة 26، براني 46، السلوم 17، سيوة 28، بإجمالي 573".وتابع: أنه سيتم تسليم مكاتب التموين البطاقات التموينية الخاصة بهم لتسجيلها وفور التسجيل سيرد للمواطنين رسائل على أرقام التليفونات الخاصة بهم للتوجه لهذه المكاتب لاستلام البطاقات الخاصة بهم.