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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا: منظومة الدفاع الروسية إس-400 لا تهدد حلف الأطلسى

الخميس 23/يناير/2020 - 01:28 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 تتوافق مع حلف شمال الأطلسي الذي يتعين عليه تشكيل مجموعة عمل لدراستها.

وأضاف: "الزعم هو أن منظومة إس-400 وطائرات إف-35 غير متوافقتين، هذا هو الزعم.، وهذا هو اقتراحنا.. دعونا نشكل مجموعة عمل ويمكن للحلف أن يرأسها ولنترك الخبراء يجرون التقييم ويعودون إلينا".

وذكر جاويش أوغلو خلال جلسة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "نعتقد أن إس-400 وإف-35 متوافقتان".

وأضاف:"لا تمثل أي تهديدات لمنظومة الحلف أو أعضائه".

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