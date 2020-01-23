تركيا: منظومة الدفاع الروسية إس-400 لا تهدد حلف الأطلسى

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 تتوافق مع حلف شمال الأطلسي الذي يتعين عليه تشكيل مجموعة عمل لدراستها.وأضاف: "الزعم هو أن منظومة إس-400 وطائرات إف-35 غير متوافقتين، هذا هو الزعم.، وهذا هو اقتراحنا.. دعونا نشكل مجموعة عمل ويمكن للحلف أن يرأسها ولنترك الخبراء يجرون التقييم ويعودون إلينا".وذكر جاويش أوغلو خلال جلسة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "نعتقد أن إس-400 وإف-35 متوافقتان".وأضاف:"لا تمثل أي تهديدات لمنظومة الحلف أو أعضائه".