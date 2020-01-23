الأرصاد توضح حالة طقس الأيام المقبلة وتحذر من الشبورة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة اليوم مرتفعة عن الأيام الماضية بدرجة واحدة فقط، حيث تبلغ اليوم 16 درجة، محذرًا من الشبورة المائية التي سيطرت على الأجواء في الصباح الباكر.وأضاف "شاهين"، أنه من غير المتوقع سقوط أمطار على القاهرة اليوم، متوقعًا استقرار حالة الطقس في الأيام المقبلة، ناصحًا المواطنين بالالتزام بالهدوء أثناء القيادة على الطرق، والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعة، منعًا لكثرة الحوادث.وتشهد البلاد، شبورة مائية كثيفة على أغلب الأنحاء، حيث غطت سماء القاهرة شبورة كثيفة أثرت على الرؤية الأفقية، ما جعل المرور يوجه نصائح لقائدي السيارات.