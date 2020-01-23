تداول 30 سفينة بموانئ بورسعيد

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالى)، اليوم الخميس، أن إجمالي حركة السفن بلغت 30 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن وتوجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.وأفادت الهيئة في بيان اليوم بأن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات وسفينتى بضائع عامة وخروج سفينة حاويات وتوجد على الأرصفة 6 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.وفي السياق ذاته، استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة SELIN التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 114 مترًا والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 4500 طن صودا من الميناء، والسفينة GPACE -A التي ترفع علم الكاميرون ويبلغ طولها 82 مترًا والغاطس 8 أمتار وذلك لتفريغ 5400 طن رخام بالميناء.ويجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.