السيسى يشهد الفيلم التسجيلى «تبدأ المهمة» عن تطوير الداخلية

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان "تبدأ المهمة"، عن جهود وزارة الداخلية فى مواجهة الفساد، ورصد عدد من الإنجازات لتطوير أكاديمية الشرطة، ومناهج الطلاب، وتطوير آلية عمل الوزارة، ومستوى الأداء الأمنى، وذلك ضمن الاحتفال بعيد الشرطة الـ68 بمقر أكاديمية الشرطة.ويتضمن الفيلم التسجيلى عرض تطوير وطرح الماكينات الإلكترونية لإصدار شهادات الميلاد، وتطوير جهاز الإدارة العامة للمرور بمدينة 6 أكتوبر، ووضع كاميرات على الطرق، وسرعة التعامل مع أعطال السيارات.يأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ68، إذ أطلقت الوزارة شعارًا جديدًا للاحتفال بالذكرى، وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي.