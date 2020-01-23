ألمانيا: سنعمل على لم شمل كل الأطراف الليبية

أكد وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، أن بلاده ستعمل على لم شمل كل الأطراف الليبية الراغبة في الحل السياسي.وأضاف وزير الخارجية الألماني، خلال كلمته في اجتماع دول الجوار الليبي، اليوم الخميس، سنحث مجلس الأمن على فرض عقوبات على من ينتهك وقف إطلاق النار في ليبيا.ويشارك في الاجتماع كل من "مصر وتونس والسودان وتشاد والنيجر ومالي، إضافة للجزائر".ويهدف الاجتماع لتدعيم التنسيق والتشاور بين دول الجوار الليبي والفاعلين الدوليين، من أجل دعم الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة، عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية، لتمكين ليبيا من تجاوز الظرف العصيب الذي تعيشه وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار.كما يستعرض التطورات الأخيرة في ليبيا على ضوء المساعي التي تبذلها الجزائر تجاه الأطراف الدولية الليبية، والأطراف الدولية الفاعلة، ونتائج الجهود الدولية الأخرى في هذا الإطار، لتمكين الليبيين من الأخذ بزمام مسار تسوية الأزمة في بلدهم بعيدا عن أي تدخل أجنبي.