اتحاد المستثمرين يطالب برفع الشركات المسددة للمديونيات من القوائم السلبية

استعرض الدكتور محرم هلال، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، المشاكل التي تواجه الاستثمار والمستثمرين مع البنوك، مطالبًا بتفعيل دور اللجنة المشتركة بين الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى أن تكون الأولوية لتنفيذ مبادرة المصانع المتعثرة والتي في طريقها للتعثر.وأكد هلال في تصريحات لـ "الدستور"، أن خلال اجتماعهم مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، طالبوا برفع الشركات المسددة للمديونيات أو التي عملت تسويات للمديونية من القوائم السلبية للبنوك، بالإضافة إلى رفع حد الائتمان في الصعيد إلى 2 مليون جنيه، وإلغاء الرسوم المفروضة على المتعثرين الذين صدر في حقهم أحكامًا قضائية والتي تبلغ 7.5%.كما طالب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عدم تحميل المستثمر الرسوم الخاصة بدراسة طلبات الائتمان المقدمة من المستثمرين، بالإضافة إلى إنهاء كافة مشاكل تهريب البضائع المستوردة.