حكيم والليثى وأمينة يحيون حفل «مصرنا» باستاد القاهرة غدًا

ينظم مجلس القبائل والعائلات المصرية، مساء غدٍ الجمعة، باستاد القاهرة احتفالية "مصرنا"، وذلك بحضور الآلاف من مختلف الأعمار، ووقع الاختيار على الفنان العالمي "حكيم" لإحياء الاحتفالية، نظرًا لما يحظى به من قبول خاص بين كل طوائف الشعب المصري.وتتضمن الاحتفالية حضور عدد من الفنانين والمطربين الآخرين، منهم محمود الليثي، وأمينة، وذلك للتعبير عن حجم الإنجازات التي تقوم بها وزارة الداخلية والشرطة المصرية لحماية الوطن ومقدرات ومكتسبات الشعب المصري.كما يشارك في الاحتفالية عدد من الشخصيات العامة من وزراء حاليين وسابقين، ورؤساء الأحزاب والرياضيين والفنانين.وتُقام الاحتفالية تحت شعار "شعب واحد.. إيد واحدة.. وطن واحد"، لتوعية الشباب بضرورة الاستماع إلى نصائح كبير العائلة، والإنصات إلى توجيهات القيادة السياسية لأنها الأجدر بالعبور بنا إلى بر الأمان، خاصة في ظل محاولة البعض تصدير الانفلات الأخلاقي للمصريين، لكنه لن يحدث بسبب وعى شبابها والتزامهم بتعليمات قادتهم.