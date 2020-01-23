«كورونا الصين».. الهلع يجتاح العالم
الخميس 23/يناير/2020 - 12:17 م
شكّل ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين مصدر قلق وهلع بالغين في العديد من أنحاء العالم، خصوصًا مع ظهور حالات وفاة وإصابة في أكثر من دولة على رأسها الصين.
وظهرت حالات وفاة أيضًا في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند، فيما تتخذ بكين إجراءات عدة لكبح تفشي الفيروس.
في الملف التالي أبرز المعلومات والأخبار حول القاتل الجديد "كورونا 2".
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وظهرت حالات وفاة أيضًا في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند، فيما تتخذ بكين إجراءات عدة لكبح تفشي الفيروس.
في الملف التالي أبرز المعلومات والأخبار حول القاتل الجديد "كورونا 2".
المرض القاتل.. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا الجديد
أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)
فيروس كورونا النادر: أعراضه وطرق انتقاله
«الصحة العالمية» ترفض وصف تفشي كورونا بحالة طوارئ دولية
«ديلي ميل»: الفزع ينتاب العالم بسبب فيروس كورونا
«العالمي للقاحات»: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لـ«كورونا» قبل عام
الصين تحذّر من سرعة تفشّي «كورونا»
طوارئ في مطار القاهرة.. والسبب «كورونا 2»
تحويل حاج مصرى إلى مستشفى الحميات للاشتباه بإصابته بـ"كورونا"
إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»
«هونج كونج»: ملتزمون بمنع تفشي فيروس «كورونا»
أطباء صينيون يتوقعون تجاوز الإصابات بفيروس كورونا الجديد 6 آلاف حالة
السعودية ستفحص المسافرين من الصين بعد تفشى فيروس كورونا الجديد
«الصحة العالمية»: الإجراءات الصينية تحد من مخاطر تفشى فيروس كورونا
ترامب: أمريكا مستعدة لمواجهة «كورونا»
كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»