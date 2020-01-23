«كورونا الصين».. الهلع يجتاح العالم

في الملف التالي أبرز المعلومات والأخبار حول القاتل الجديد "كورونا 2".

شكّل ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين مصدر قلق وهلع بالغين في العديد من أنحاء العالم، خصوصًا مع ظهور حالات وفاة وإصابة في أكثر من دولة على رأسها الصين.وظهرت حالات وفاة أيضًا في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند، فيما تتخذ بكين إجراءات عدة لكبح تفشي الفيروس.