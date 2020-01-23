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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الأوزعة» يدهس مواطنًا بالميكروباص في العاشر من رمضان

الخميس 23/يناير/2020 - 12:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سارة الوردانى
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لقي سمكري مصرعه تحت عجلات سيارة ميكروباص وأصيب اثنان آخران في مدينة العاشر من رمضان، بعد أن تشاجر مع مسجلين خطر قاد أحدهما الميكروباص بشكل عشوائي مما تسبب في مصرع المجني، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة العاشر من رمضان، بمصرع شخص بعد أن وقع حادث تصادم بسنتر المجاورة 38، وقيام سائق مكروباص بدهس 3 أشخاص ووفاة أحدهم.

وانتقلت قوة من الشرطة لمكان البلاغ، وتبين وقوع مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بين 2 من المسجلين، وقام أحدهما ويدعى " أحمد. ع" وشهرته الأوزعة، بقيادة سيارة ميكروباص بشكل عشوائي ودهس 2 من المتشاجرين معه ومواطن يدعى "مصطفى" يعمل سمكريًا بالمنطقة.

تم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم تحويل المصابين الآخرين لمستشفى الزقازيق العام.

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