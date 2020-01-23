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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حريق في شقة بطنطا.. و3 سيارات إطفاء لإخماده

الخميس 23/يناير/2020 - 12:04 م
حريق في شقة بطنطا
حريق في شقة بطنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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التهم حريق هائل شقة بمدينة طنطا أمام المدينة الجامعية بمنطقة "سيجر" في محافظة الغربية، وتم الدفع بـ3 سيارات حريق للسيطرة على الحريق بعد وجود حالة من الذعر والفزع بين أهالي المنطقة والمناطق المحيطة.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بشقة سكنية بمدينة طنطا أمام المدينة الجامعية.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات حماية مدنية للسيطرة على الحريق، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة من أن كانت متعمدة من عدمه وندب خبراء الأدلة الجنائية.

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