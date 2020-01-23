رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

دار نشر الجامعة الأمريكية: زوار المعرض سيندهشون من كتبنا المتنوعة

الخميس 23/يناير/2020 - 11:56 ص
معرض القاهرة
معرض القاهرة
جمال عاشور
طباعة
تشارك دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، والذي فتح أبوابه للجمهور اليوم ويستمر حتى 4 فبراير في مركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.

وتعرض دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة أكثر من 8000 إصدار باللغة الإنجليزية بما في ذلك الإصدارات الجديدة، والكتب الأكثر مبيعًا من الإصدارات السابقة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الكتب.

وقال تريفور نايلور، المدير المشارك للمبيعات والتسويق بدار نشر الجامعة في تصريحات صحفية: "يعد معرض القاهرة الدولي للكتاب حاليًا أكبر معرض للكتاب في المنطقة، وبعد انتقاله إلى القاهرة الجديدة أصبح المعرض أكبر وأفضل وأكثر سهولة في الوصول إليه من أي وقت مضى".

وتابع: "نعرض هذا العام في مكتبة دار نشر الجامعة أفضل الكتب عامة وكتب صادرة باللغة الإنجليزية بأفضل الأسعار، سيندهش الزوار من تنوع الكتب التي نقدمها للجمهور في هذا الحدث الرائع".

ويوافق عام 2020 مرور 60 عامًا على إنشاء دار نشر الجامعة، وتشارك دار النشر زوار المعرض العديد من العروض الترويجية، حيث تعرض 60 إصدارًا بسعر 60 جنيهًا لكل منها، وخصومات كبيرة على مجموعة مختارة من الإصدارات تصل إلى 50 بالمائة، بالإضافة إلى المزيد من العروض الأخرى.

كما يحصل كل مشترٍ لكتاب من دار نشر الجامعة على بطاقة للاشتراك في سحب، حيث يحصل 6 فائزين على قسيمة بقيمة 1000 جنيه صالحة للاستخدام في جميع مكتبات الجامعة.

وتعرض دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة إصداراتها في القاعة 2، AUC Press Stand B47، من الساعة 10:00 صباحًا وحتى 7:00 مساءً.

وأنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919 وتعتبر واحدة من أكبر الجامعات التي توفر تعليمًا ليبراليًا باللغة الإنجليزية في العالم العربي، وبمشاركتها في الحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية في الوطن العربي فإن الجامعة الأمريكية تعتبر جسرًا حيويًا لربط الشرق بالغرب وتربط مصر والمنطقة بالعالم بأسره من خلال الأبحاث العلمية وعقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبرامج التعليم بالخارج.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة مستقلة غير هادفة للربح، لا حزبية ومتعددة الثقافات والتخصصات، وتمنح فرصًا متساوية لجميع الدارسين، ومعترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن جهات الاعتماد الأمريكية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادات بجامعة المنصورة للمعرض الثامن للكتاب 25 نوفمبر

وزيرة الثقافة تفتتح معرض رسوم كاريكاتير بمعرض الكتاب

إصدارات أكثر مبيعًا فى جناح الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب

دور النشر الأجنبية يشيدون بالتنظيم الجيد لمعرض القاهرة للكتاب

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

يسرا توضح حقيقة إصابتها بسرطان الدم (فيديو)

منذ يوم

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

منذ يومين

أول ظهور إعلامى لزوجة محمد إمام فى العرض الخاص لـ«لص بغداد»

منذ حوالي 14 ساعة

«الري» تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

الصور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

الأكثر قراءة

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد عودته رئيسًا شرفيًا للأهلى

المرض القاتل.. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا الجديد

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

«العالمي للقاحات»: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لـ «كورونا» قبل عام

عمل الأطباء يدفعهم نحو المرض العقلى والانتحار

«الدواء الأمريكية» توافق على أول علاج لمرض الغدة الدرقية

باحثون يطورون أداة لتحديد الشباب مُحتمل الاكتئاب

منوعات

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

5 عوامل تشير إلى اعتمادك الكامل على شريك حياتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

افتتاح عرضى «صبايا مخدة الكحل» و«حب رايح جاى».. اليوم

انطلاق ورشة «التسويق الإلكترونى للفنون اليدوية» ببيت السنارى

الليلة.. حفل الفنانة مروة ناجى بقصر المانسترلى