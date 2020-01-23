وزير التنمية المحلية للمحافظين: لا تهاون فى حق الدولة

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحسم على التعديات الخاصة بأراضي وأملاك الدولة، على مستوى المحافظات، من خلال تنفيذ الأجهزة التنفيذية بالمحافظات قرارات الإزالة للمخالفات، واسترداد حق الدولة.وطالب شعراوي، في تصريحات لـ"الدستور"، المحافظين، بضرورة التنسيق والتعاون بين المحافظة وكافة الجهات المعنية بإزالة التعديات والمخالفات، وكذا التعامل بحزم مع الإشغالات التي تؤثر على حركة المرور وسير المواطنين في بعض مدن المحافظة.وشدد شعراوي، على أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم جهود المحافظات لتحسين مستوى الخدمات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، لتنفيذ رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.