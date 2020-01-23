استقبال 16 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء تكنولوجيًا بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنبيه على اللجان المختصة بقبول الطلبات الجديدة من المواطنين، بشأن التصالح في مخالفات البناء، وعدم المغالاة في استكمال طلبات التصالح، وقبول أي مستند يدل على الملكية وإعطاء أرقام لها، وذلك لتشجيع المواطنين لتقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء طبقًا للقانون.وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة بالمراكز التكنولوجية حتى الآن بلغ 16.031 طلب بموجب "1208 طلبات بمركز الزقازيق – 42 طلبًا بحي أول – 53 طلبًا بحى ثان الزقازيق - 1513 طلبًا بمنيا القمح – 747 طلبًا بأبوحماد – 1776 طلبًا بديرب نجم – 2072 طلبًا بههيا – 1397 طلبًا ببلبيس – 793 طلبًا بفاقوس – 1199 طلبًا بأبو كبير – 463 طلبًا بالحسينية – 1095 طلبًا بالإبراهيمية – 2083 طلبًا بكفر صقر – 304 طلبات بأولاد صقر – 1053 طلبًا بمشتول السوق – 85 طلبًا بالقنايات – 63 طلبًا بالقرين – 14 طلبًا بصان الحجر – 71 طلبًا بمنشأة أبو عمر"‪.وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء تحديث سجل مخالفات البناء أولًا بأول لحصر أعداد المتقدمين، لافتا إلى أنه يتم سداد رسم فحص الطلبات المقدمة للتصالح نقدًا أو وفقًا لطرق السداد الواردة بالقانون.يذكر أن المستندات المطلوبة لطلبات التصالح هى بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساسياته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب‪.