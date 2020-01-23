مسئول جناح عمان بمعرض الكتاب: تمنيت مصافحة الرئيس السيسى

مسئول جناح عمان بالمعرض: تمنيت مصافحة الرئيس السيسي أشاد دكتور إبراهيم بن حسن البلوشي، رئيس قسم البحوث والدراسات بوزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان والمسئول الأول عن جناح سلطنة عمان بالمعرض الدولي للكتاب، بتنظيم المعرض قائًلا إن هذه ليست المشاركة الأولى له وقد شارك من قبل في 2010، مؤكدًا أن الموقع الجديد يتميز بالتنظيم أكثر، وكذلك الجودة ومن ناحية العرض يناسب مقام الكتب قائًلا: "الكتاب مقامه عظيم".وأضاف البلوشي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن التنظيم ينم على تعظيم الكتاب في مصر، فهو له قيمة ووزن علمي وثقافي، مشيرًا إلى أن دولة عمان تحرص على المشاركة في معرض القاهرة الدولي، لأنه أعظم وأقدم معرض عربي للكتاب، ويتوافد عليه الأشخاص من بلدان كثيرة ومختلفة قائًلا: "أعرف الكثير من بلدان مختلفة والتقي بهم هنا، فالمعرض أصبح شبيها بسوق عكاظ القديم الذي كان يجمع كل الشعراء والعلماء".وقال البلوشي إنه كان يتمنى أن يحظى بمصافحة الرئيس عبدالفتاح السيسي قائًلا: "رجل عظيم جعل الاستقرار والأمان في وطنه العظيم، وقد افتتح رئيس الوزراء، أمس، المعرض وما وجدنا منه إلا التواضع والترحيب، وبمجرد وقوع نظره على جناح عمان تصورنا معه ووجدنا بأننا حظينا بشرف كبير بدخول في جناح سلطنة عمان ونقول إن أساس الدول وقيامها وحضاراتها قائمة على الأمن والآمان، ومصر بلد الأمن والآمان وهذا ملحوظ في الشوارع وكل الأماكن ووجدنا الارتياح الكثير في هذا البلد وشعبه الطيب وهذا سر من أسرار نجاح هذا المعرض".وأكد أن مصر وعمان دول متقاربة قائًلا خلال تصريحاته: "أولياؤها قلوبهم على بعض وكان الرئيس السيسي أول من قدم التعازي في وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس".وأشار خلال حواره لـ "الدستور" أن شعب عمان ما زال يدعو للسلطان قابوس في كل سجود.وتابع: "زرع محبة في قلوبنا له كمحبة الابن لأبيه ليس مجرد الراعي للراعية، إنما زرع فينا محبة عظيمة وهذا هو الواقع بلا مجاملة والكلام لا يسع الإنجازات والأمن الذي حققه صاحب الجلالة السلطان قابوس رحمه الله".وأكد أن الله أكرمهم بخير خلف لخير سلف قائًلا: "السلطان هيثم كله دلالات أنه سيسير على نفس النهج وهو النهج المحمود قائًلا: "نتأمل فيه كل الخير".