رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الرى الأسبق: نثق فى المفاوض المصرى رغم تشدد إثيوبيا

الخميس 23/يناير/2020 - 11:50 ص
محمد نصر الدين علام
محمد نصر الدين علام
وائل القمحاوى
طباعة
تستكمل العاصمة السودانية، الخرطوم، اليوم الخميس، اجتماعات اللجان الفنية والقانونية المكونة من الدول الثلاث "مصر، وإثيوبيا، والسودان"، وذلك للخروج بمسودة اتفاقية حول ملء وتشغيل سد النهضة، حيث اتفقت الدول الثلاث خلال اجتماع وزراء الخارجية والمياه الأخير في واشنطن، على الوصول إلى اتفاقية شاملة ومستدامة مبنية على التعاون المثمر لكل الأطراف، على أن تقوم اللجان الفنية والقانونية المكونة من الأطراف الثلاثة بإعداد مسودة لتلك الاتفاقية، والاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، خاصة في حالة سنوات الجفاف الممتدة.

وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن اللجنة تختص بتوضيح آليات الحلول المناسبة، خاصة عند حدوث خلافات فى المستقبل، وذلك فى ظل صعوبة المفاوضات، وتشدد الجانب الإثيوبى، وكذلك الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد الملء والتشغيل لخزان السد، وآلية التعاون فى التشغيل.

وأوضح وزير الري الأسبق، لـ"الدستور"، أن جولات المفاوضات المتبقية ستكون شديدة الصعوبة، وقد يستلزم ذلك تشددًا مصريًا فى بعض ما نملك فى هذه المعادلة الصعبة، مُبديا- رغم ذلك- تفاؤله وثقته في المفاوض المصري، والوصول إلى اتفاق يتعلق بالبنود الستة التى خرجت عن اجتماع واشنطن لبحث قواعد الملء والتشغيل لخزان السد، وآلية فض المنازعات التى قد تنشأ مستقبلا.

وأكد علام، أن هناك مشكلات صعبة لم يتم التوصل لحلها حول بقية مراحل التخزين، وكذلك إجراءات وقواعد تشغيل السد، وقد يعود ذلك لخلافات حول مطالب إثيوبيا بحصة مائية، بالإضافة لبعض الخلافات حول بعض معايير الجفاف ومسئولية إدارتها، مشيرا إلى أنه تم استبعاد مصطلح التدفق الطبيعى للنيل الأزرق، وتم استبدالها بالظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق، وقد يعود ذلك نتيجة مباشرة لطلب إثيوبى بالحصول على حصة من مياه النيل الأزرق.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

منذ يومين

أول ظهور إعلامى لزوجة محمد إمام فى العرض الخاص لـ«لص بغداد»

منذ حوالي 9 ساعات

المرض القاتل.. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

لحظة طرد الرئيس الفرنسى ضابطًا إسرائيليًا من كنيسة فى القدس (فيديو)

الصور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

الأكثر قراءة

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد عودته رئيسًا شرفيًا للأهلى

المرض القاتل.. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا الجديد

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

«العالمي للقاحات»: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لـ «كورونا» قبل عام

عمل الأطباء يدفعهم نحو المرض العقلى والانتحار

«الدواء الأمريكية» توافق على أول علاج لمرض الغدة الدرقية

باحثون يطورون أداة لتحديد الشباب مُحتمل الاكتئاب

منوعات

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

5 عوامل تشير إلى اعتمادك الكامل على شريك حياتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

افتتاح عرضى «صبايا مخدة الكحل» و«حب رايح جاى».. اليوم

انطلاق ورشة «التسويق الإلكترونى للفنون اليدوية» ببيت السنارى

الليلة.. حفل الفنانة مروة ناجى بقصر المانسترلى