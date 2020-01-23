وزير الرى الأسبق: نثق فى المفاوض المصرى رغم تشدد إثيوبيا

تستكمل العاصمة السودانية، الخرطوم، اليوم الخميس، اجتماعات اللجان الفنية والقانونية المكونة من الدول الثلاث "مصر، وإثيوبيا، والسودان"، وذلك للخروج بمسودة اتفاقية حول ملء وتشغيل سد النهضة، حيث اتفقت الدول الثلاث خلال اجتماع وزراء الخارجية والمياه الأخير في واشنطن، على الوصول إلى اتفاقية شاملة ومستدامة مبنية على التعاون المثمر لكل الأطراف، على أن تقوم اللجان الفنية والقانونية المكونة من الأطراف الثلاثة بإعداد مسودة لتلك الاتفاقية، والاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، خاصة في حالة سنوات الجفاف الممتدة.وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن اللجنة تختص بتوضيح آليات الحلول المناسبة، خاصة عند حدوث خلافات فى المستقبل، وذلك فى ظل صعوبة المفاوضات، وتشدد الجانب الإثيوبى، وكذلك الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد الملء والتشغيل لخزان السد، وآلية التعاون فى التشغيل.وأوضح وزير الري الأسبق، لـ"الدستور"، أن جولات المفاوضات المتبقية ستكون شديدة الصعوبة، وقد يستلزم ذلك تشددًا مصريًا فى بعض ما نملك فى هذه المعادلة الصعبة، مُبديا- رغم ذلك- تفاؤله وثقته في المفاوض المصري، والوصول إلى اتفاق يتعلق بالبنود الستة التى خرجت عن اجتماع واشنطن لبحث قواعد الملء والتشغيل لخزان السد، وآلية فض المنازعات التى قد تنشأ مستقبلا.وأكد علام، أن هناك مشكلات صعبة لم يتم التوصل لحلها حول بقية مراحل التخزين، وكذلك إجراءات وقواعد تشغيل السد، وقد يعود ذلك لخلافات حول مطالب إثيوبيا بحصة مائية، بالإضافة لبعض الخلافات حول بعض معايير الجفاف ومسئولية إدارتها، مشيرا إلى أنه تم استبعاد مصطلح التدفق الطبيعى للنيل الأزرق، وتم استبدالها بالظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق، وقد يعود ذلك نتيجة مباشرة لطلب إثيوبى بالحصول على حصة من مياه النيل الأزرق.