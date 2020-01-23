طالبته زوجته بزيادة المصروف فأصابها بعاهة مستديمة فى المرج

تباشر نيابة المرج التحقيق في اتهام سيدة زوجها بالتعدي عليها بالضرب محدثا لها عاهة مستديمة في ذراعها اليمنى بمنطقة المرج.وقالت "أسماء. م" في أقوالها، إن زوجها دائم تعنيفها والتعدي عليها بالضرب بسبب خلافات حول مصروف المنزل، مستطردة "يعطيني 500 جنيه مصروفًا وباقي راتبه ينفقه على المواد المخدرة".وأضافت المجني عليها: "انهال علي بالضرب وتسبب في كسر ذراعي وإصابتي بعاهة مستديمة لمطالبته بتزويد مصروف البيت".وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من سيدة تتهم زوجها بالتعدي عليها بالضرب مُحدثا لها عاهة مستديمة في ذراعها اليمنى، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.