شكرى من الجزائر: اتفاق تركيا مع الوفاق مخالف للتشريعات الدولية

أكدت جمهورية مصر العربية مجددًا حرصها على دعم أمن ليبيا، وذلك من منطلق الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق ودول جواره، ومنها مصر.وقال وزير الخارجية، سامح شكري: "تركيا لا تتوانى في استقدام مقاتلين أجانب إلى ليبيا، ونؤكد رفض مصر هذه الممارسات تماما".جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية، سامح شكري، خلال مؤتمر "دول الجوار الليبي" الذي انطلق بالجزائر، اليوم الخميس.وجدد السفير، خلال اجتماع دول الجوار الليبي في الجزائر، استنكار القاهرة قرار تركيا إرسال مسلحين إلى ليبيا، مؤكدا أن اتفاق تركيا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية مخالف للتشريعات الدولية.وأكد أن مؤتمر برلين قدم، قبل أيام، خريطة طريق للحل السياسي في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بها، موجها الشكر للجزائر على استضافة هذا الاجتماع التشاوري، في إطار جهود البحث عن حل سياسي للأزمة الليبية.وتستضيف الجزائر، اليوم، مؤتمرا لوزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا، من أجل بحث النزاع هناك، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية الجزائرية.وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية، بأنه يشارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والسودان وتشاد ومالي والنيجر بعد نحو أسبوع من قمة برلين، التي استهدفت دعم وقف إطلاق النار.وأفاد بيان من وزارة الخارجية الجزائرية، بأن وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، سيعقد اجتماعات في العاصمة الجزائر، الخميس، وفقما ذكرته شبكة "سكاي نيوز".وقال مصدر مطلع: إن الجزائر التي لها حدود طولها ألف كيلومتر مع ليبيا، تعمل من أجل "تحقيق إجماع لتأمين أكبر فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق سلام" في اجتماع مستقبلي مقترح بالجزائر، وللجزائر علاقات طيبة مع كل الأطراف في ليبيا.من جانبه، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن رفضه حضور اجتماع دول الجوار في الجزائر.