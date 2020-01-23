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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحويل المركز الطبي بالسادات إلى مستشفى مركزي في المنوفية

الخميس 23/يناير/2020 - 11:47 ص
جولة تفقدية
جولة تفقدية
ولاء القاضى
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وجه اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بالتنسيق مع وزارة الصحة بدراسة إمكانية تحويل المركز الطبي بكفر داود إلى مستشفى مركزي؛ لتقديم خدمات طبية أفضل لأهالى القرية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمدينة السادات؛ للوقوف على الحالة العامة وانتظام سير العمل بالمدينة، بحضور وكيل وزارة الصحة ومدير الإدارة الطبية، ورئيس مدينة السادات.

حيث تفقد المحافظ الأقسام المختلفة بالمركز الطبي واستمع لشرح مبسط من مدير المركز عن طبيعة العمل وعدد أطقم الأطباء والتمريض، وخلال تفقده وجه المحافظ مدير المستشفى بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بسرعة تشغيل عدد 2 غرفة نساء وتوليد لرفع كفاءة القسم وكذا إمكانية تشغيل 2 غرفة عناية مركزة وإمدادهما بالأجهزة من خلال تفعيل دور المشاركة المجتمعية لضمان تقديم الخدمة الطبية للأهالي.

كما تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بمبنى الوحدة المحلية الجديد لمدينة السادات، بحضور النائب سامي المشد عضو مجلس النواب، ووجه رئيس المدينة بسرعة تشغيل المركز ودعمه بأحدث الأجهزة والدفع بالكوادر الشابة المدربة؛ لضمان تقديم الخدمات بشكل منتظم وفعال للمواطنين.

وفي السياق ذاته تفقد المحافظ المدفن الصحي بكفر داود بمدينة السادات؛ للوقوف على مدى انتظام سير العمل بالمدفن، والتأكد من اتباع كل الاشتراطات البيئية والصحية الآمنة في عملية دفن المخلفات.

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