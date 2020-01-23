حكيم يحيى احتفالية «مصرنا» غدًا.. ويوجه رسالة للشباب

لأنه يحظى بقبول خاص بين كل طوائف الشعب المصري، ونجاحاته بلا حدود، وقع الاختيار على النجم العالمي حكيم لإحياء احتفالية «مصرنا»، والتي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية، مساء غد الجمعة، باستاد القاهرة الدولي في حضور الآلاف من مختلف الأعمار.ويوجه حكيم، رسالة للشباب خلال الحفل مفادها: «اللي مالهوش كبير لازم يبقاله كبير».الاحتفالية تقام تحت شعار «شعب واحد.. إيد واحدة.. وطن واحد»؛ لتوعية الشباب بضرورة الاستماع إلى نصائح كبير العائلة، والإنصات إلى توجيهات القيادة السياسية لأنّها الأجدر بالعبور بنا إلى بر الأمان، خاصة في ظل محاولة البعض تصدير الانفلات الأخلاقي للمصريين.