ضبط 32 سائقا يتعاطون المخدرات على الطرق

شنت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية.أسفرت الحملات المرورية خلال 24 ساعة، عن إجراء تحليل طبى لـ220 سائقًا، وإثبات تعاطى 32 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة.وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.